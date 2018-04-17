الرياض 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واستأهل فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني إلى دور الـ 16 بعد تعادله مع لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بهدف لكل منهما اليوم في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم .ورفع ذوب آهن رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، متفوقًا على لوكوموتيف طشقند الذي جاء في المركز الثالث برصيد 7 نقاط أيضًا، بفارق المواجهات المباشرة.وبنفس المجموعة فاز فريق الدحيل القطري على الوحدة الإماراتي بهدف دون رد ، وضمن تأهله لدور الـ 16 قبل عدة جولات، في حين توقف رصيد الوحدة عند 3 نقاط في المركز الرابع .// انتهى //19:49ت م