أملج 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسأقامت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أملج أمس ، دورة تدريبية بعنوان "فن ومهارات التعامل مع العملاء " ، للمقبلين على سوق العمل والموظفين ، بحضور رئيس اللجنة مساعد غيث الحبيشي ، وذلك بقاعة الندوات بكلية التقنية العالمية بأملج .وتناولت محاور التي قدمها الدكتور ناصر الحميدي ، السلوك الأنساني وونظرية الإدراك والاتصالات والمقابلات وأنواع العمل ومعرفة كيفية الأتصال بالعملاء ودوافع حاجات الفرد والأنماط الشخصية للعملاء وكيفية التعامل معها ، كما تطرقت الدورة إلى كيفية تحقيق المكاسب للمنشئة والمؤسسة التابعة لها، من خلال تحقيق جملة من المهارات والسلوكيات، التي تجذب العميل لمنتجه ومؤسسته.وفي نهاية الدورة قام رئيس لجنة التنمية الإجتماعية بأملج ومدرب الدورة بتوزيع شهادات حضور الدورة على الحضور.// انتهى // ‏19:50ت م