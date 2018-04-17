أبها 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسوصف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة عسير، القمة العربية التي استضافتها المملكة مؤخراً، بأحد القمم التاريخية، مشيراً إلى أن إطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لقب "قمة القدس" عليها، هو ما منحها هذا التفرد، وجَعَل منها قمة استثنائية، في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم.وقال سموه " لم تكن قمة القدس اجتماعاً عربياً اعتيادياً، بل كانت استثناءً حقيقياً، حملت في طياتها العديد من الرسائل الواضحة للعالم أجمع، وأثبتت للكل أن المملكة العربية السعودية هي القلب النابض للعالمين العربي والإسلامي".ولفت الأمير تركي النظر إلى أن قمة القدس لم تكن محفلاً لتبادل الخطابات السياسية من زعماء العرب، بل جاءت لتؤكد للعالم أجمع أن العالم العربي قادر على أن يكون درعاً حصيناً ويداً واحدة، وأنه ذلك الجسد الذي إذا اشتكى منه جزءٌ تداعى له سائر الجسد.وختم سموه الكريم بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على نجاح هذا المحفل التاريخي، داعياً المولى جل في علاه أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.// انتهى //19:54ت م