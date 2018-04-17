لندن 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي ، اليوم ، تخصيص مبلغ 200 مليون جنية إسترليني لدعم وتطوير التعليم في دول مجموعة الكومونويلث.ودعت ماي في كلمة لها نشرها الموقع الرسمي للحكومة البريطانية ، قادة الكومونويلث إلى زيادة التعاون والتنسيق المشترك من أجل مواجهة التحديات التي تواجه دول المجموعة خاصة فيما يتعلق بملفات الخدمات الصحية والتعليمية وقضايا الشباب.مما يذكر أن العاصمة البريطانية لندن تستضيف هذا الأسبوع قمة قادة دول الكومونويلث 2018م بمشاركة وفود من الدول الـ 53 الأعضاء في المجموعة.// انتهى //19:58ت م