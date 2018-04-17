جدة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسحصدت كشافة تعليم جدة أمس على المركز الأول ودرع ووسام التميز في المبادرة التي أطلقتها إدارة تعليم جدة تحت عنوان "رايتنا توحيد وولاء والتي قام بعرضها وتقديمها كشافة تعليم جدة ، وذلك في ختام ملتقى النشاط الطلابي الثالث الذي نظمته إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة بتهامة قحطان تحت شعار ( على الحد اتحدنا ) بمشاركة 13 ادارة تعليمية.وأوضح مديرالنشاط الطلابي بتعليم جدة عوض العتيبي ، أن مشاركة كشافة تعليم جدة في الملتقى كانت ممثلةً في قائد مدرسة الخيف الابتدائية خالد الشهري ، والقائد الكشفي سمير الغامدي ، وخمسة كشافين من ثانوية الدرعية ، وأتت بتوجيه ودعم من المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي ، حيث قدمت الفرقة الكشفية المبادرة لتعزز قيم المواطنة لدى المجتمع من خلال الأداء الفاعل لتحية العلم والنشيد الوطني في كافة المحافل والمناسبات المدرسية والوطنية وحققت المركز الأول ودرع ووسام التميز.من جانبه قال رئيس قسم النشاط الكشفي علي العمري ، إن المبادرة تهدف إلى تنمية الجوانب الإنسانية المعززة لروح الولاء للوطن في نفوس الطلاب والطالبات والمجتمع المدرسي ، وتنمية روح الولاء من خلال أداء النشيد الوطني ، وترسيخ المواطنة الصالحة في نفوس الطلاب والطالبات لخدمة الوطن والدفاع عنه عند أداء النشيد الوطني بفعالية ، وتوجيه سلوك الناشئة وتسخيرها نحوقيم وطنية بتفعيل التنظيمات الرسمية المتربطة بالعلم الوطني ، إضافة إلى إطلاق المشاركات البنائة في الميدان التربوي لتعزيز الوطنية بفعالية.// انتهى //20:28ت م