الباحة 01 شعبان 1439هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واستوشحت مدينة الباحة ومنتزه غابة رغدان وجبال محافظة بني حسن والقرى التابعة لها اليوم ، بالبياض عقب تساقط كميات كبيرة من البرد ، مصحوبة بأمطار غزيرة ، شملت مدينة الباحة ومحافظات بني حسن والمندق والقرى والمخواة وبلجرشي والمخواة وعقبة الملك فهد بالباحة .كَمَا شملت الأمطار مراكز بيضان وبني ضبيان ودوس وبني عدوان وهوران والجوة وبني كبير ، والرهوة وبني سار والاطاولة وقرن ظبي ، وعدد من القرى والمواقع السياحة ، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب .ودفعت تلك الأجواء العديد من المواطنين من الشباب والعائلات للخروج والاستمتاع بأجواء جميلة ومعتدلة ومشاهدت قمم الجبال وشفوحها التي توشحت بالبياض ، فيما أعطت شلالات المياه الجارية من قمم الجبال لتصب في بُطُون الأودية منظرًا أخاذًا زاد من جمال طبيعة منطقة الباحة .// انتهى //‬20:29ت م