بيروت 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسنظم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ، اعتصاما للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي .وألقيت خلال الاعتصام كلمات أكدت على أهمية قضية الأسرى بالنسبة للشعب الفلسطيني وأن تحريره من أولوياته ، كما تخلل الاعتصام افتتاح معرضا للصور بعنوان "حكاية أسر" يجسد تضحيات الأسرى داخل السجون الإسرائيلية وما يتعرضون له من ظلم وانتهاك للحقوق من قبل سلطات الاحتلال .من جهته، أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا ، أن إحصاءات المجموعة وبالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني تشير إلى وجود 1674 معتقلاً فلسطينياً في سجون نظام الأسد في سوريا تمكنت المجموعة من توثيقهم.// انتهى //20:39ت م