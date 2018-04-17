عام / اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ينظمون اعتصاماً للتضامن مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي
الثلاثاء 1439/8/1 هـ الموافق 2018/04/17 م واس
بيروت 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واس
نظم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ، اعتصاما للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي .
وألقيت خلال الاعتصام كلمات أكدت على أهمية قضية الأسرى بالنسبة للشعب الفلسطيني وأن تحريره من أولوياته ، كما تخلل الاعتصام افتتاح معرضا للصور بعنوان "حكاية أسر" يجسد تضحيات الأسرى داخل السجون الإسرائيلية وما يتعرضون له من ظلم وانتهاك للحقوق من قبل سلطات الاحتلال .
من جهته، أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا ، أن إحصاءات المجموعة وبالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني تشير إلى وجود 1674 معتقلاً فلسطينياً في سجون نظام الأسد في سوريا تمكنت المجموعة من توثيقهم.
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20:39ت م