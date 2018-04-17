عمان 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسنفذت البحرية الأردنية وقوات المارينز الأميركية اليوم، تمرين بحري في خليج العقبة.واشتمل التمرين على العديد من المحاضرات النظرية والعملية في مختلف مجموعات القوة البحرية كتدريب الغطاسين على زراعة الألغام البحرية وكيفية التخلص منها، وإعطاء أوامر عمليات نظرية لسرية المشاة البحرية وتنفيذ عدد من الرمايات على مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة.ويهدف التمرين إلى تعزيز الشراكة بين البلدين، وتطوير القدرات فيما يتعلق بالخطط الدفاعية الثنائية المتفق عليها بين الجانبين.// انتهى //20:55ت م