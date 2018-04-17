الرياض 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسناقش نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني الدكتور صادق الجماعي، اليوم مع نائبة السفير الأمريكي لدى اليمن آنا إيه اسكروهيما، أوضاع صندوق الرعاية الاجتماعية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين وزيادة أعدادهم في ظل الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على الشعب اليمني، إضافة إلى وضع المرأة المأساوي وخصوصاً النازحة التي تشكل أكثر من نصف النازحين في عموم المحافظات اليمنية.وأعرب نائب الوزير اليمني عن تطلع حكومة بلاده إلى مساهمة الجانب الأمريكي في معالجة هذه القضايا والآثار المتراكمة والناتجة عن انقلاب مليشيات الحوثي، مثمناً دور الجانب الأمريكي في دعم مشاريع وبرامج التنمية والمقدمة عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية.من جهتها، أعربت نائبة السفير عن استعداد الجانب الأمريكي التعاون في تنفيذ مشاريع من شأنها المساعدة في كافة المجالات، مؤكدة أن حكومة بلادها وعن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية، مستمرة حالياً في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في اليمن، مبديةً استعدادها الكامل للتنسيق والتعاون مع الوزارة في كافة المجالات.// انتهى //21:04ت م