بيروت 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسأطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم، الأولمبياد الفلسطيني المموّل من الاتحاد الأوروبي.وذكرت "الأونروا" في بيان صحفي اليوم، أن حوالي 350 طالباً من لاجئي لبنان ولاجئي فلسطين من سوريا ومن الطلاب اللبنانيين بما في ذلك 75 طالبًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، يتنافسون في الرياضات الجماعية خلال هذا الحدث الذي يستمر لثلاثة أيام في مركز سبلين للتدريب جنوب بيروت.وأشارت "الأونروا" إلى أن مديرها عام في لبنان كلاوديو كوردوني، افتتح الأولمبياد بحضور ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، وممثلين عن الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية والمجتمع المحلي وشخصيات سياسية واجتماعية وبلدية بالإضافة إلى المعلمين وأولياء الأمور والطلاب.ولفت البيان إلى أن الألعاب تجري ما بين 13 و 15 أبريل من كل عام يتنافس الطلاب في 6 ألعاب جماعية وتنافسية مختلفة بما في ذلك كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة والركض وكرة الطاولة والشطرنج.// انتهى //21:10ت م