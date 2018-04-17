الرياض 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسوقع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، اتفاقية نهائية مع شركة جوجل ( Google ) اليوم، لإنشاء مركز ابتكارات جوجل ( Google Innovation Hub )، سعياً من الاتحاد وشركة جوجل ( Google ) إلى تطوير وتدريب الموهوبين المحليين في مجال إنتاج النماذج الأولية وتصميم تطبيقات الجوال والذكاء الاصطناعي.وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء خمسة مراكز ابتكار جوجل ( Google Innovation Hub ) موزعة على مناطق المملكة، وذلك لاحتضان المواهب وتعزيز الجهود المشتركة المتعلقة بتطوير القدرات الوطنية في مجال البرمجيات المتقدمة، سيكون الأول منها في مقر الاتحاد بالرياض حيث سيعد الأكبر من نوعه في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 40.000 ألف متدرب سنوياً.كما اشتملت الاتفاقية على عدة جوانب من أهمها جذب المواهب المحلية وتدريبها وتوفير المواد التعليمية والتقنية والمناهج المتعلقة بالتقنيات المتقدمة، بالإضافة الى تجهيز معمل تدريبي في بيئة ملائمة لتطوير المواهب المحلية والدعم والتوجيه للمتخصصين المحليين في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي للمطورين والمبتكرين.وتستهدف المراكز المنشأة في مختلف مناطق المملكة جميع شرائح المجتمع بما في ذلك طلاب المدارس ابتداء من سن 8 سنوات وطلاب التعليم المهني وأعضاء المجتمع من هواة ومهتمين في تلك المجالات كما سيهيئ المركز بيئة تجمع متحدثين ومتخصصين وممارسين ذوي خبرة ورواد أعمال لإثراء مجتمع الابتكارات التقنية جوجل ( Google Innovation Hub ).ووقع الاتفاقية النهائية من جانب الاتحاد معالي المستشار - رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني، ومن جانب شركة جوجل ( Google ) رئيس الشركة لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط / مات بريتر.وأوضح معالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن هذه الاتفاقية مع شركة عالمية مثل شركة جوجل لم تكن تتم لولا رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - ودعمة الدائم، وتأتي استكمالا للنجاحات الباهرة لزيارة سموه الكريم للولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك زيارته لمقر شركة جوجل ( Google ).وأكد معاليه أن الاتفاقية ستسهم بشكل فاعل وجذاب في استقطاب الهواة والموهوبين والمبتكرين من أبنائنا من الجنسين وسيكون المركز مركزاً بمواصفات عالمية في صناعة التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.من جهته، أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد - رئيس لجنة المبادرات فيصل الخميسي، أهمية أن يجني الشباب السعودي المهتم بمجال تطوير التطبيقات البرمجية ثمرات هذه الاتفاقية في القريب العاجل لما توفره من فرص نادرة للابتكار وريادة الاعمال، معرباً عن شكره لمعالي المستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد على دعمه وتسهيله إجراءات استكمال هذه المبادرات النوعية.// انتهى //21:23ت م