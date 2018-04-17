الكويت 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسالتقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي مساء اليوم، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية كوت دي فوار مارسيل تاتوه، الذي يزور الكويت حالياً.وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كافة المجالات ومختلف الأصعدة وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية.// انتهى //21:24ت م