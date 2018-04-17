المدينة المنورة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واساستلم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس من مدير إدارة المكتبة الصوتية بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة الشيخ عبدالله بن حطاب الحنيني كتاب "نبض الفوائد في شرح زاد المعاد" لمعالي الرئيس العام , الذي يتضمن دروس معاليه في الحرمين الشريفين .كما تسلم معاليه خلال لقاءه بالشيخ الحنيني جهاز استقبال خطب الجمعة المترجمة في الحرمين الشريفين التي تتيح الاستماع للخطب باللغات المتعددة حيث يستطيع الزائر الاستماع للخطبة في الحرم المكي والحرم والمدني .وفي ختام اللقاء شكر معاليه مدير إدارة المكتبة الصوتية على هذه الخدمات الجليلة التي تقدمها الإدارة , سائلاً المولى لهم بالتوفيق والنجاح في الدارين .//انتهى//22:45ت م