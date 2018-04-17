تبوك 1 شعبان 1439هـ الموافق 17 ابريل 2017 م واسزار مدير عام جمعية " بناء" لرعاية الأيتام الخيرية بالمنطقة الشرقية ورئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات الأيتام في المملكة عبد الله راشد الخالدي , أمس , الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة تبوك .وجرى خلال لقاءه أمين عام الجمعية الدكتور يحيى العطوي , ومنسوبي الجمعية مناقشة أعمال الجمعية وتبادل الخبرات في مجال العمل الخيري .وفي نهاية اللقاء قدم الخالدي هدية تذكارية عبارة عن إصدارات مبادرة "بناء" .// انتهى //22:50ت م