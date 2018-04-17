اجتماعي / جمعية رعاية الأيتام بتبوك تناقش تبادل الخبرات مع جمعية " بناء"
الثلاثاء 1439/8/1 هـ الموافق 2018/04/17 م واس
تبوك 1 شعبان 1439هـ الموافق 17 ابريل 2017 م واس
زار مدير عام جمعية " بناء" لرعاية الأيتام الخيرية بالمنطقة الشرقية ورئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات الأيتام في المملكة عبد الله راشد الخالدي , أمس , الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة تبوك .
وجرى خلال لقاءه أمين عام الجمعية الدكتور يحيى العطوي , ومنسوبي الجمعية مناقشة أعمال الجمعية وتبادل الخبرات في مجال العمل الخيري .
وفي نهاية اللقاء قدم الخالدي هدية تذكارية عبارة عن إصدارات مبادرة "بناء" .
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