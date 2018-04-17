دومة الجندل 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسفي جنبات مدينة التمور بمحافظة دومة الجندل، مقر مهرجان تمور الجوف الخامس, تتواجد مقاهي تراثية بنكهة أهل الشمال، وأخرى بالنكهة الحجازية, هذه تصدح بصوت الفناجيل والدلة وتلكتنادى "زمان يازمان"، في مزيح موروث جذب زوار المهرجان , بين الغرف المشيدة من الطين وجذوع نخيل الجوف، والأنغام الحجازية يعايش الزوار المقاهي الشعبية التي أسسها المهرجان للزوار، والتي تقدم الأكلات و المشروبات الشعبية جنباً إلى المنتجات التي تسوقها العارضات في أجنحة الأسر المنتجة .ويجد الزائر لمهرجان تمور الجوف المتعة في مقهى "سلطان الخير" الشعبي، حيث يقدم خبز الصاج والقهوة والشاي والبكيلة وحلوة الجوف، بالإضافة إلى العديد من المنكهات كالنعناع والحبقوالليمون والزعفران بأيدي سيدات سعودية، جذبت منتجاتهن زوار المهرجان .وفي الجانب الآخر يوجد "ديوانية جدي" على الطريقة الحجازية، ويقدم القهوة و الشاي و البليلة وماء الزير وماء الورد والعصائر والأكلات الحجازية القديمة .وذكر سعود الزارع وعبدالله السبيلة أنه تشدهم النغم الحجازي الشعبي عندما يصدح وليد الحجازي،" الزمان الزمان عفوك يا رحمن ...."والتي تعمل هذه الأنغام بجذب زوار المهرجان من الأفراد و العائلات، حيث يتسابقون في التصوير والاستماع بالانغام .كما يوجد العديد من الجلسات الممتعة و الرائعة في ديوانية بيت جدي، يقدم فيها الماء و الشاي عبر أواني نحاسيه و فخارية تشم معها عبق التاريخ .// انتهى //22:54ت م