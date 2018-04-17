القاهرة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل اليوم مع كل من وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن عبدلله القرقاوي، ووزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة عهود بنت خلفان الرومي، والوفد المرافق لهما، الذي يزور مصر حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجال الإصلاح الإداري، والتميز المؤسسي بما في ذلك التعاون في إنشاء مراكز خدمات حكومية، وتطبيق آليات جديدة لتحسين التواصل الحكومي وما يتطلبه ذلك من تنظيم برامج تدريب بالتعاون مع الجانب الإماراتي لإعداد كوادر حكومية على مستوى عالي.كما تناول اللقاء تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات التي عُقدت في فبراير الماضي، بشأن التعاون المشترك فيما يتعلق بتبادل الخبرات لتحسين مجال الخدمات الحكومية، وميكنة الخدمات، والتدريب، وبناء القدرات.// انتهى //22:57ت م