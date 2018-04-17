الرياض 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسشرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض , مساء اليوم حفل سفارة مملكة بريطانيا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير مملكة بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس، وعدد من المسؤولين بالسفارة.حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //22:58ت م