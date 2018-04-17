الرياض 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسأكد مدير عام الإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الحربي أن عدد القضايا الخلافية العمالية في المملكة خلال عام 2017 بلغت 20 ألف قضية، تم العمل على معالجتها.وأوضح الحربي خلال جلسة "حقوق العمالة في الثقافة المحلية - الإعلام والتثقيف"، بملتقى الاستقدام والخدمات العمالية بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، أنه سيتم تقييم منظمة العفو الدولية لبرنامج مساند الذي يهدف بدوره للحماية من الإتجار بالبشر.وبين أن برنامج مساند هو تجربة رائدة عالمية وهي التجربة الأولى من نوعها في المنطقة قدمتها المملكة، حيث تشرف الوزارة على الاستقدام منذ حصول العامل على التأشيرة وحتى يأتي لأرض المملكة وإلى أن يغادرها.من جانبه عدّ المشرف العام على الإعلام والعلاقات العامة بوزارة التعليم محمد الدخيني خلال رئاسته للجلسة، أن أحد أهم حقوق العمالة الأجنبية هي أن تأتي لعمل تجيده وتتقنه.وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأجير المنتدب للاستقدام "آركو" الدكتور فيصل الوعلان : إن عدد العمالة في القطاع الخاص المتواجدة في المملكة لعام 2017 تحت مظلة شركات الاستقدام بلغ 135000 عامل، و عدد العمالة لقطاع الأفراد المتواجد في المملكة لعام 2017 تحت مظلة شركات الاستقدام 43000 عامل، في حين بلغت إيرادات شركات الاستقدام لعام 2016، ستة مليارات ريال ، وإيرادات شركات التوظيف العالمية لنفس العام 1500 مليار ريال، ونسبة إيرادات الشركات المحلية إلى الشركات الدولية من 0.4 %?، لافتاً النظر إلى تقديمه للخدمات العمالية للغير، وللقطاع العام والقطاع الخاص وللأفراد، بمهنية واحترافية عالية، مع ضمان حقوق وواجبات أطراف العلاقة التعاقدية.بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية الدكتور عبدالله العمرو،أن الشراكات الإستراتيجية بين الجهات المعنية تسهم في تنمية مختلف القطاعات، وتعزيزًا لتواصلها الدائم مع عملائها،مشيرا إلى حرص مهارة على تأهيل وتدريب العمالة بما يساهم في توفير خدمات متكاملة راقية تصب في مصلحة طالبي الخدمة، كما تحرص على تقديم الحلول لإدارات الموارد البشرية في مختلف الشركات والقطاعات بطريقة إبداعية ومبتكرة.يشار إلى أن الملتقى يستقبل الباحثين عن الخدمات المميزة والموثوقة في قطاع الاستقدام بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.// انتهى //22:58ت م