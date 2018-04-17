تثليث 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسزار طلاب مدارس تثليث معرض بناء، الذي افتتحه محافظ تثليث سعد بن سفر بن زميع، الذي يحتوي عدة أركان تفاعلية وتثقيفية لمبادرة "بناء" التي تم تنفيذها في مكتبي تعليم تثليث و الأمواه .وأعد التعليم مسرحاً تفاعلياً يعرض أفلاماً توعوية، زاره أكثر من ألفي طالب، شاهدوا المواد الخاصة بالمبادرة، ومعرضا فنياً احتوى على عدد من الرسوم و المجسمات التي أعدها طلاب المدارس .كما شاركت لجنة التنمية بالأمواه بعدد من المواد الإعلامية التوجيهية , فيما جهزت الشرطة مسرح جريمة تشبيهي، وعرضت مكافحة المخدرات مواد توعوية، وشاركت الصحة بمنشورات توعوية و عينات طبية , كما احتوى المعرض أركاناً لإدارة المياه والزراعة وكلية الآداب للبنين بتثليث ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية .وعقدت اللجنة المنظمة عدداً من الجلسات الحوارية بعد افتتاح المعرض في المركز الحضاري, نوقشت فيها محاور هامة منها طرق الحد من حمل السلاح، والعصبية القبلية، والتعصب الرياضي، واخطار التدخين والمخدرات، وتفعيل ثقافة الحوار و النظام والتطوير ومواكبة ما تعيشة المملكة من تنمية .// انتهى //22:59ت م