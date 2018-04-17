الرياض 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واساعتمدت الهيئة العامة للرياضة ، برئاسة تركي آل الشيخ، أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال الذي يرأسه سامي الجابر لاعب ومدرب الفريق الأسبق .واختير أحمد بن عبدالرحمن الخميس نائبًا لرئيس الهلال ، بجانب كل من عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع، وسلطان بن حسن بن سعيد، وفهد بن أحمد الراشد، وفهد بن ناصر الحريش وخالد بن عبدالرحمن القحيز، وعبدالإله بن سعد المقرن كأعضاء.وكان الأمير نواف بن سعد، رئيس النادي السابق، قد تقدم باستقالته من رئاسة الهلال، في أعقاب تتويج الفريق بطلاً للدوري السعودي للمحترفين، للموسم الثاني على التوالي .// انتهى //23:59ت م