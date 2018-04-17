جدة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسوصل فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا رئيس جمهورية مالي إلى جدة مساء اليوم ، لأداء مناسك العمرة .وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبد العزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأميرمشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبورأس ، ومدير شرطة محافظة جدة العميد محمد الوذيناني ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.// انتهى //23:59ت م