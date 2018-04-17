عام / رئيس جمهورية مالي يصل جدة
الثلاثاء 1439/8/1 هـ الموافق 2018/04/17 م واس
جدة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واس
وصل فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا رئيس جمهورية مالي إلى جدة مساء اليوم ، لأداء مناسك العمرة .
وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبد العزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأميرمشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبورأس ، ومدير شرطة محافظة جدة العميد محمد الوذيناني ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.
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