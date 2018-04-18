الرياض 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واستشارك المديرية العامة للجوازات كشريك تنظيمي في ملتقى الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة الأول ، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، ويستمر لمدة ثلاثة أيام .واستعرضت المديرية العامة للجوازات بجناحها الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين في أنظمة ( أبشر ، ومقيم ، وأبشر أعمال ) ، وكذلك التوعية الإعلامية للزائرين.وتأتي أهمية هذا النوع من الملتقيات والمعارض في إبرازها لجوانب التطور الذي تشهده مختلف القطاعات والتي من أبرزها قطاع الاستقدام والخدمات العمالية الذي شهد نمواً واسعاً بفضل الله عز وجل ثم بفضل القفزات التنموية المتنوعة التي تشهدها المملكة.وتعتبر الجوازات واحدة من أهم قطاعات وزارة الداخلية في خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطن والمقيم والزائر وما وصلت إليه من نقلة نوعية في كافة الخدمات .وقد سلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني درع المديرية العامة للجوازات ( الشريك التنظيمي ) نيابة عن مدير عام الجوازات ، كما شارك العميد بدر بن محمد المالك في ورشة العمل التي أقيمت على هامش فعاليات الملتقى بعنوان ( الجوازات وقطاع الاستقدام .. الشراكة التنظيمية - البرامج والإجراءات ).// انتهى //00:00ت م