مدريد 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واستعادل فريق برشلونة مع مضيفه سيلتا فيجو بهدفين لكل منهما اليوم في الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم .وارتفع رصيد برشلونة إلى 83 نقطة بالصدارة، ورصيد سيلتا فيجو 44 نقطة بالمركز التاسع .وتعادل فريق اشبيلية مع نظيره ديبورتيفو لا كورونيا بدون أهداف ، ليعزز اشبيلية موقعه في المركز السابع برصيد 48 نقطة بفارق الأهداف عن فياريال الذي يستضيف ليغانيس لاحقًا ، ورصيد ديبورتيفو لا كورونيا 27 نقطة في المركز الثامن عشر .وتستكمل الجولة غدًا الاربعاء بلقاءات اسبانيول مع ايبار، وفالنسيا مع خيتافي، وريال مدريد مع اتلتيك بلباو، على أن تختتم بعد غد الخميس بلقاءات ريال سوسييداد مع اتلتيكو مدريد، والافيس مع جيرونا، وليفانتي مع ملقا ، وريال بيتيس مع لاس بالماس.// انتهى //00:12ت م