روما 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واستقدم فريق إنتر ميلان إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم ، بعد فوزه على ضيفه كالياري بأربعة أهداف دون رد اليوم في الجولة 33 من المسابقة .ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن روما صاحب المركز الرابع الذي يلتقي غدا الأربعاء جنوه وتجمد رصيد كالياري عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.// انتهى //00:20ت م