الرياض 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة بمكتبه بمقر قيادة القوات المشتركة , اليوم , معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.وجرى خلال الزيارة اطلاع الأمين العام للأمم المتحدة على وحدة حماية الطفل المعتمدة لدى قيادة التحالف دعم الشرعية باليمن - التي تأتي واحدة من أبرز الخطوات المعمول بها لحماية الأطفال في النزاع المسلح ، واطلاعه على معرض يوضح جسامة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيات (الحوثي) المدعومة من إيران ضد الأطفال والمدنيين داخل اليمن ، في انتهكاك بارز للقانون الإنساني الدولي .كما جرى مناقشة ملف اعتداءات الميليشيات الإيرانية الحديثة منذُ سنوات وإيضاح مبادئ واخلاقيات قوات التحالف في الجانب الانساني والتنسيق مع المنظمات الدولية سواءً من المواد الغذائية والدوائية ، ومن ذلك تسهيل الخروج الأمن لمن يرغب من المدنيين والبعثات الدبلوماسية العاملة في اليمن ، وتنسيق جميع تحركات القوافل الإنسانية للمنضمات الدولية لضمان سلامتها خلال العمليات العسكرية , وذلك بالتنسيق المباشر و المستمر مع الحكومة اليمنية الشرعية .كما أوضح سمو قائد القوات المشتركة للأمين العام للأمم المتحدة إلتزام قوات التحالف بقواعد القانون الإنساني الدولي والقواعد العرفية وبما نصت عليه معاهدات جنيف المتعلقة بالأعيان بالمدينة حفاضاً على سلامة وأمن المدنيين .وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن إعجابه بالإجراءات المتبعة لدى التحالف وخاصة وحدة حماية الأطفال التي تأتي منسجمة مع أهداف الأمم المتحدة .حضر اللقاء معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك عبدالله بن يحيى المعلمي .// انتهى //00:24ت م