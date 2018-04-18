بريدة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسأختتم مهرجان القصيم للسيارات التراثية والكلاسيكية "كلاسيك القصيم2" المقام بمركز النخلة بمدينة بريدة ، مساء أمس فعالياته ، بتنظيم من مجلس التنمية السياحية بالقصيم ، والتي حظيت بمشاركة واسعة من هواة السيارات من داخل المملكة ودول الخليج ، وشهد حضور مميز من المهتمين والأسر من أهالي المنطقة ومن خارجها الذين تابعوا العديد من فعالياته المتنوعة طيلة الخمسة أيام الماضية من عمر المهرجان الذي شكل بمحافظته على هذه السيارات.وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان محمد السيف أن الهدف من تنظيم المهرجان يتمثل في جذب المهتمين باقتناء السيارات التراثية والكلاسيكية وتسليط الضوء بصورة أكبر عليهم إلى جانب خلق نشاط اجتماعي منظم لاسيما أن هذه المركبات والتي تجاوز عددها 400 سيارة تزينت بعبق الماضي وروعته وعادت بالحضور إلى زمن ارتبط بذكريات أهل السعودية والخليج ووجدانهم ، الذين استمتعوا بعرض للمركبات التراثية والكلاسيكية القديمة حيث تسنّى لعشاق هذه السيارات أن يتعرفوا على عدد كبير منها ، فضلاً عن تبادل الخبرات بين المهتمين بها والمشاركة في جوائز المهرجان ، مبدياً فخره واعتزازه بما وصلت إليه منطقة القصيم من خلال المهرجان في جمع هواة السيارات الكلاسيكية في كرنفال فريد من نوعه.// انتهى //00:47ت م