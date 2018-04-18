الرياض 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسأعلن ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة، الذي انطلق بالشراكة الاستراتيجية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية والمديرية العامة للجوازات وهيئة حقوق الإنسان، تمديد فترة المعرض.وأكد الملتقى أن قرار التمديد لمدة يوم آخر يأتي تلبية لرغبات الجمهور، ولإقبالهم عليهم، موضحًا أن التمديد ليوم واحد فقط وهو الأربعاء 18 إبريل.وكان الملتقى والمعرض المصاحب قد افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء الأحد الماضي، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.ويعد هذا الملتقى أول ملتقى ومعرض للاستقدام والخدمات العمالية في العاصمة الرياض، بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، والمديرية العامة للجوازات، وهيئة حقوق الإنسان، بمشاركة شركات الاستقدام الوطنية ونخبة من مكاتب الخدمات العمالية، إضافة لشركات ومؤسسات الخدمات المساندة لقطاع الاستقدام، مثل شركات التأمين وإدارة المرافق ونحوها.ويستقبل الملتقى والمعرض الزوار من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الحادية عشر مساء في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.// انتهى //01:14ت م