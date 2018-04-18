القاهرة 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، تناول العلاقات الثنائية، وآخر تطورات الأوضاع الداخلية في الصومال.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن الرئيس فرماجو أكد خلال الاتصال الهاتفي حرص الصومال على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، مشيداً بدور مصر في مساندة الصومال ودعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار به.وأضاف راضي أن الرئيس الصومالي استعرض الخطوات التي تقوم بها الحكومة الصومالية لاستعادة الأمن والاستقرار بالصومال، والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهه.وأشار المتحدث إلى أن الرئيس السيسي شدد من جانبه، على استمرار موقف مصر الداعم لوحدة الصومال، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتقديم الدعم الفني لأبناء الصومال ومساندته في جهود بناء مؤسسات دولته وترسيخ الأمن والاستقرار به.// انتهى //01:16ت م