واشنطن 1 شعبان 1439هـ الموافق 17 أبريل 2018م واسأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، أن أهداف الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن هي محاربة تنظيم داعش الإرهابي والقاعدة في شبه الجزيرة العربية والتصدي للنشاطات الإيرانية وخفض مستوى معاناة الشعب اليمني.وقال ساترفيلد في شهادته أمام لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم إن واشنطن تؤمن بأن الحل الوحيد هو التوصل إلى تسوية متفاوض عليها تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الدعم الإيراني للحوثيين وتزويدهم بالصواريخ البالستية المتطورة يؤجج النزاع والمعاناة الإنسانية ويعزز من الطموحات الإيرانية الإقليمية.وأوضح أن أعمال الحوثيين التخريبية واستخدامهم مراراً للصواريخ البالستية الإيرانية ضد المملكة قد استهدفت أماكن مختلفة.وأضاف ساترفيلد أن الدعم العسكري الأمريكي لقوات التحالف، يهدف إلى تعزيز قدرات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالدفاع عن نفسهما في وجه التهديدات الإيرانية والحوثية المتنامية، وتوسيع قدرات شركاء الولايات المتحدة الخليجيين من التصدي للأعمال الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة.// انتهى //01:17ت م