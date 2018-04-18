تبوك 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 ابريل 2018 م واسرأس المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم, الاجتماع الأول للجنة الانضباط المدرسي وذلك بمكتبه بالإدارة بحضور المساعد للشؤون التعليمية (البنين) ماجد بن عبدالرحمن القعير والمساعدة للشؤون التعليمية (البنات) نجلاء بنت سليمان الشامان عبر الربط الصوتي.وتناول الاجتماع الموضوعات والمحاور الهادفة إلى تحليل ودراسة واقع الانضباط ، والعمل على رصد وتفعيل المبادرات التربوية والتعليمية الميدانية التي تغرس روح المنافسة بين مكونات المجتمع التعليمي.وأهاب العُمري بالإدارات والأقسام وقادة المدارس لإحداث نقلة نوعية في رفع نسب الحضور الطلابي من خلال تجويد وتعزيز أهداف الانضباط المدرسي، وتطبيق ومتابعة الخطط والبرامج والإجراءات التنفيذية لخطط الانضباط المدرسي ، مشيراً إلى أن الحرص والتأكيد على مقومات الانضباط المدرسي والحضور الطلابي.// انتهى //02:52ت م