واشنطن 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 ابريل 2018 م واسأعلنت عائلة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأبن وفاة والدته باربرا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب عن عمر 92 عامًا اليوم الثلاثاء.وتوفيت باربرا بوش في منزلها بمدينة هوستن في ولاية تكساس ، وكانت قد أجرت العديد من الفحوصات الطبية بسبب إصابتها بمرض فشل القلب الاحتقاني والانسداد الرئوي المزمن.والراحلة هي الأمريكية الوحيدة التي شهدت تنصيب زوجها وابنها لرئاسة البلاد .وقد نعت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب باربرا بوش في بيان قالت فيه " قلوبنا مع عائلة بوش ونعلن حزننا على فقدان باربرا بوش ".// انتهى //04:14ت م