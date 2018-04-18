واشنطن 01 شعبان 1439 هـ الموافق 17 أبريل 2018 م واسأعلنت حاكمة ولاية أوكلاهوما الأمريكية ماري فالين حالة الطوارئ في 52 من 77 مقاطعة بالولاية بسبب حرائق الغابات والظروف المواتية لاندلاع المزيد من الحرائق.وقالت إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم:" إن من المحتمل اتساع رقعة حرائق الغابات التي قتلت شخصين في غرب ولاية أوكلاهوما في ظل اجتياح رياح سرعتها 80 كيلومترًا في الساعة للمنطقة التي تعاني من ندرة الأمطار منذ خمسة أشهر".وأوضحت المتحدثة باسم إدارة الغابات في أوكلاهوما شاونا هارتمان أن غرب الولاية لم يشهد أمطارًا تذكر خلال أكثر من 150 يومًا بينما تنخفض الرطوبة بشدة ما يهيئ ظروفًا ملائمة لاندلاع الحرائق.// انتهى //05:24ت م