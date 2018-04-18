الصحف السعودية
الأربعاء 1439/8/2 هـ الموافق 2018/04/18 م واس
الرياض 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يستعرض مع غوتيريس دور الأمم المتحدة في دعم جهود الاستقرار الدولي
أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون لدى عدد من الدول يؤدون القسم
القيادة تهنئ رئيس جـمـهـوريـة بـوتـسـوانـا
زيارات ولي العهد لأميركا وفرنسا وإسبانيا دعم قوي لرؤية المملكة 2030
مجلس الوزراء: «قمة القدس» تؤكد أنّ فلسطين قضيتنا الأولى
استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه المملكة يثبت تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيات الحوثية
تقدير أممي لدعم المملكة خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن
المملكة تفوز بعضوية هيئة الأمم المتحدة للمرأة
خالد الفيصل: أبناء المملكة أثبتوا تفوق الإنسان السعودي في المحافل العالمية
غوتيريس: إجراءات «التحالف» منسجمة مع أهداف الأمم المتحدة
الجبير: ملتزمون بالتصدي للإرهاب وتعزيز الأمن العالمي
المملكة تتبنى شراكة جديدة في الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
مسؤول أميركي: أهداف الولايات المتحدة في اليمن هي محاربة داعش والقاعدة
السودان يطلب من الأمم المتحدة مراجعة العقوبات
هل أخفى النظام "أدلة الكيميائي" من دوما؟
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