الرياض 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يستعرض مع غوتيريس دور الأمم المتحدة في دعم جهود الاستقرار الدوليأمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون لدى عدد من الدول يؤدون القسمالقيادة تهنئ رئيس جـمـهـوريـة بـوتـسـوانـازيارات ولي العهد لأميركا وفرنسا وإسبانيا دعم قوي لرؤية المملكة 2030مجلس الوزراء: «قمة القدس» تؤكد أنّ فلسطين قضيتنا الأولىاستمرار إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه المملكة يثبت تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيات الحوثيةتقدير أممي لدعم المملكة خطة الاستجابة الإنسانية في اليمنالمملكة تفوز بعضوية هيئة الأمم المتحدة للمرأةخالد الفيصل: أبناء المملكة أثبتوا تفوق الإنسان السعودي في المحافل العالميةغوتيريس: إجراءات «التحالف» منسجمة مع أهداف الأمم المتحدةالجبير: ملتزمون بالتصدي للإرهاب وتعزيز الأمن العالميالمملكة تتبنى شراكة جديدة في الأمم المتحدة لمكافحة الإرهابمسؤول أميركي: أهداف الولايات المتحدة في اليمن هي محاربة داعش والقاعدةالسودان يطلب من الأمم المتحدة مراجعة العقوباتهل أخفى النظام "أدلة الكيميائي" من دوما؟// يتبع //06:06 ت م 03:06جمت