الرياض 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات ( نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة)في حين تنشط الرياح الشمالية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( الحدود الشمالية ، الجوف ، الشرقية ، الرياض ، المدينة المنورة ).وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .// انتهى //06:32ت م