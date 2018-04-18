الرياض 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسينظم المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم، يوم غد الخميس في الخبر، ورشة عمل بعنوان " كيف تختار تخصصك الجامعي".وتهدف الورشة، إلى مساعدة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والسنة التحضيرية على اختيار التخصص الجامعي، الذي يعد من القرارات المهمة في حياة الشخص، إضافة إلى تعريفهم بكيفية اتخاذ هذا القرار بشكل علمي وصحيح عبر مناقشة عدة محاور، منها: المبادئ الأساسية لاختيار التخصص الجامعي، ومعرفة الميول والقدرات الشخصية، وكيفية مطابقة التخصص مع الميول والقدرات من أجل اتخاذ القرار الصحيح، والتعرف على أهم التخصصات الجامعية والفرق بينها.وتأتي الورشة امتدادًا لبرنامج المسؤولية المجتمعية الذي يقدمه المركز الوطني للقياس، الذي يسهم في تطوير القدرات والمهارات.// انتهى //07:06ت م