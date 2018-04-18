طرابلس 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج سفير إيطاليا جوزيبي بيروني، والذى تم خلاله بحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.وأشارت إلى لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وفدًا من الهيئة الوطنية للمصالحة؛ لبحث مقترح مقدم من الهيئة لعقد لقاء بين لجنتي الحوار من المجلس الأعلى للدولةومجلس النواب.وبينت دعوة الملتقى الاستثماري التونسي الليبي لتفعيل الاتفاقيات المشتركة، في مجال التبادل التجاري، وتسليطه الضوء على العراقيل الموجودة في مسار تطوير الاستثمارات المشتركة بين البلدين من أجل تذليلها وإرساء شراكة تجارية واقتصادية واعدة، وإحداث اتفاقيات جديدة من شأنها توسيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين .وتطرقت الصحف الليبية إلى بيان اجتماع اللجنة العليا رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المنعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا ، والذى أكد على أهمية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، متضمنًا التأكيد على حق الدولة الليبية في إدارة أصولها و أموالها المجمدة.// انتهى //07:25ت م