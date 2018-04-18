عام / جامعة حائل تبحث تدريب طلابها في مجال الطاقة المتجددة
الأربعاء 1439/8/2 هـ الموافق 2018/04/18 م واس
حائل 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واس
التقى معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم بمكتب معاليه بالجامعة أمس , وفدًا من شركة سولارينا الأمريكية للطاقة المتجددة .
وهدف اللقاء الى بحث آفاق التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة والمجال البحثي والتعليمي في تقنيات الطاقة , بالإضافة إلى تدريب الطلاب في مجال الشبكات الذكية وتوزيع الطاقة الشمسية وتكامل أنظمة التخزين وكفاءة الطاقة.
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08:16ت م