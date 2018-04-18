حائل 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسالتقى معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم بمكتب معاليه بالجامعة أمس , وفدًا من شركة سولارينا الأمريكية للطاقة المتجددة .وهدف اللقاء الى بحث آفاق التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة والمجال البحثي والتعليمي في تقنيات الطاقة , بالإضافة إلى تدريب الطلاب في مجال الشبكات الذكية وتوزيع الطاقة الشمسية وتكامل أنظمة التخزين وكفاءة الطاقة.// انتهى //08:16ت م