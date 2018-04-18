صامطة 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسنفذ المعهد العلمي بمحافظة صامطة التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الليلة الماضية ندوة تحت عنوان " تاريخ المملكة وآثارها والنهضة التي تعيشها وذلك بمسرح المعهد.وتناولت الندوة التي شارك مدير النشاط الطلابي حسن سهلي والمعلمين بالمعهد إبراهيم حمدي , ومهدي مدخلي أهمية الموقع الجغرافي للمملكة ، وأهميتها الدينية والتاريخية والاقتصادية , وما بلادنا الغالية من تطور ونمو في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وتزخر به من الآثار والمعالم التاريخية.وفي ختام الندوة في فتح باب الحوار النقاش وأجاب المشاركون في الندوة على أٍسئلة واستفسارات طلاب المعهد والحضور , ووزعت الشهادات والهدايا على الفائزين على بالمسابقة الثقافية التي نفذها المعهد على هامش الندوة.// انتهى //08:32ت م