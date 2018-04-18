جيزان 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسنفذت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان ممثلة بالقسم النسائي أمس, بالتعاون مع مؤسسة العليان الخيرية، فعاليات المرحلة الثانية من مشروع تعزيز صحة الفم والأسنان ، وذلك بمركز تنمية إنسان "عبور " بمدينة جيزان.واشتمل المعرض على برنامجًا تثقيفيًا توعويًا بأهمية صحة الفم والأسنان وطريقة التفريش والعناية الصحيحة بالفم والأسنان وعرض شرائح وعروض فيديو تعليمية وتطبيقات عملية على نماذج الأسنان البلاستيكية .واستفادت أكثر من 200 مستفيدة من أمهات الطلاب والطالبات، فيما تم الكشف وإجراء الفحوصات لنحو 83 من طالبات التوحد وفَرَط الحركة ومتلازمة داون من قبل الفريق الطبي والتمريضي المشارك , إلى جانب التعريف بالجمعية ومشاريعها ومرسم حر للأطفال.//انتهى//08:51ت م