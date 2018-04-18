اجتماعي / جمعية الإحسان الطبية بجازان تنفذ معرضًا توعويًا بصحة الفم والأسنان
الأربعاء 1439/8/2 هـ الموافق 2018/04/18 م واس
جيزان 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واس
نفذت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان ممثلة بالقسم النسائي أمس, بالتعاون مع مؤسسة العليان الخيرية، فعاليات المرحلة الثانية من مشروع تعزيز صحة الفم والأسنان ، وذلك بمركز تنمية إنسان "عبور " بمدينة جيزان.
واشتمل المعرض على برنامجًا تثقيفيًا توعويًا بأهمية صحة الفم والأسنان وطريقة التفريش والعناية الصحيحة بالفم والأسنان وعرض شرائح وعروض فيديو تعليمية وتطبيقات عملية على نماذج الأسنان البلاستيكية .
واستفادت أكثر من 200 مستفيدة من أمهات الطلاب والطالبات، فيما تم الكشف وإجراء الفحوصات لنحو 83 من طالبات التوحد وفَرَط الحركة ومتلازمة داون من قبل الفريق الطبي والتمريضي المشارك , إلى جانب التعريف بالجمعية ومشاريعها ومرسم حر للأطفال.
//انتهى//
08:51ت م