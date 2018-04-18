عام / تفسير " سورتي الانفطار والمطففين " محاضرة بتعاوني جنوب حائل غداً
الأربعاء 1439/8/2 هـ الموافق 2018/04/18 م واس
حائل 2 شعبان 1439هـ الموافق 18 إبريل 2018م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه " تبيان" غداً محاضرة في تفسير" سورتي الانفطار والمطففين" .
وتأتي المحاضرة التي يلقيها الشيخ الدكتور فهد بن سليمان المهوس بعد صلاة المغرب بجامع المحيسني , ضمن برنامج المجالس القرآنية في تفسير أواسط المفصل.
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09:03ت م