حائل 2 شعبان 1439هـ الموافق 18 إبريل 2018م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه " تبيان" غداً محاضرة في تفسير" سورتي الانفطار والمطففين" .وتأتي المحاضرة التي يلقيها الشيخ الدكتور فهد بن سليمان المهوس بعد صلاة المغرب بجامع المحيسني , ضمن برنامج المجالس القرآنية في تفسير أواسط المفصل.// انتهــى //09:03ت م