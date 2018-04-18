نجران 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسعقدت لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران, أمس, اجتماعها الاعتيادي بحضور رئيس وأعضاء اللجنة من العاملين بقطاع الاستقدام, وذلك بمقر الغرفة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ عدد من التوصيات التي تم إقرارها خلال الاجتماعات السابقة، وكيفية متابعة ذلك مع الإدارات المختلفة بالغرفة, كما ناقشت اللجنة إمكانية عقد لقاء مع الأمانة العامة للغرفة، لبحث و إيجاد الحلول لكافة المعوقات التي تواجه قطاع الاستقدام، واتخاذ ما يلزم حتى تقوم اللجنة بالواجبات الملقاة على عاتقها، بما يشكل إضافة لحل مشكلات الاستقدام، ويؤدي إلى مساعدة الشركات والمؤسسات الوطنية والأفراد.وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع الآليات الكفيلة التي تضمن للجنة إنجاز المهام المكلفة بها.// انتهى //09:44ت م