تبوك 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك ممثلاً بالقسم النسائي غداً، اللقاء الدعوي الثامن للتعريف بالإسلام للجالية السريلانكية باللغتين " السنهالية والتاميلية ", وذلك في مقر الإدارة النسائية بالمكتب، يقدمه محمد رزين.وأوضح مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك سعيد الغامدي، أن اللقاء الدعوي للتعريف بالإسلام للجالية السريلانكية، سيتضمن العديد من الفقرات الدعوية، والكلمات، والمسابقات، والبرامج الثقافية، وتوزيع المواد الدعوية والهدايا.// انتهى //10:00ت م