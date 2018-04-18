الرياض 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسأعلنت شركة سابك نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، التي عقدت أمس، في المبنى الرئيس للشركة بمدينة الرياض، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني.وأثناء انعقاد الجمعية، أُقرت جميع بنود جدول الاجتماع بعد التصويت عليها من قبل المساهمين، حيث تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.كما وافقت الجمعية على تعيين السادة (آرنست و يونغ) (young & Ernst) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وللربع الأول لعام 2019م وتحديد أتعابه.ووافقت الجمعية كذلك على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2017م بمبلغ (6,000,000,000) ريال بواقع (2) ريال للسهم التي تمثل (%20) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2017م بمبلغ (6,600,000,000) مليون ريال بواقع (2.20) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (%22) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.ووافقت الجمعية العامة العادية كذلك على توصية مجلس الإدارة بتعيين نادر بن إبراهيم الوهيبي، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة حصانة الاستثمارية لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس التي بدأت بتاريخ 11 أبريل 2016م، على أن يكون تعيينه نافذاً اعتباراً من تاريخ 18 أبريل 2018م، وذلك خلفاً لعبدالعزيز بن هبدان الهبدان.كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 / 12 /2017م وعلى صرف ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريـخ 31 /12 /2017م.ووافقت كذلك على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.// انتهى //11:08ت م