مكة المكرمة 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسكثفت أمانة العاصمة المقدسة استعداداتها للعمل خلال الفترة المقبلة من شهر شعبان واستعداداً لموسم شهر رمضان المبارك الذي يشهد إقبالا متزايداً على استهلاك اللحوم.وأوضح مدير عام المسالخ الدكتور سعود بن محمد الحتيرشي أن الإدارة العامة للمسالخ وضعت جميع الترتيبات للوقوف على جاهزية صالات الذبح والتأكد من تطبيق جميع النواحي الفنية حسب لائحة الكشف والفحص البيطري للحوم وسلامة المذبوحات ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية بها، حيث بلغ عدد مذبوحات الماشية في مسالخ العاصمة المقدسة 65 ألف رأس، وذلك خلال الشهر الماضي، فيما بلغ عدد المواشي التي تم إعدامها 87 رأس، وذلك بعد الكشف البيطري عليها وظهور عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.وأفاد الحتيرشي أنه تم تشكيل عدد من الفرق الميدانية، حيث قامت بتنفيذ جولات على محلات اللحوم والجزارة ومراكز التسويق، للتأكد من إتباع الاشتراطات الصحية في عملية بيع وتداول اللحوم ، وتم رصد العديد من الملاحظات خلال تلك الجولات، تمثلت في وجود مخالفات في المباني وتجهيزاتها وعرض اللحوم خارج ثلاجات العرض واستخدام أدوات تجهيز وتقطيع غير صالحه وتظهر عليها علامات الصدأ وغير ذلك من المخالفات، وتمت مصادرة وإتلاف حوالي 400 كيلو لحوم، منها 250 كيلو مجهولة المصدر و 150 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك.وشدد مدير عام المسالخ على ضرورة التقيد بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والتأكيد على الكشف والفحص البيطري لمرحلتي ما قبل وبعد الذبح والسلخ مع التبليغ حيال أي حالة وبائية معدية يتم اكتشافها، وذلك إلى جانب الحرص على سرعة التخلص من مخلفات الذبيحة بصورة صحية وسليمة، حاثاً المستهلكين على التأكد من مصادر اللحوم وشرائها من منافذ بيع مصرحة ونظامية.// انتهى //11:09ت م