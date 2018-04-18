المدينة المنورة 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واستتواصل في المدينة المنورة فعاليات برنامج "مراس" الذي تنظمه الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة, مستهدفاً طالبات المرحلة الابتدائية اللاتي تتراوح أعمارهن بين 7-12سنة بهدف غرس القيم وتنمية المهارات لديهن.وأوضح الأمين العام للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة الدكتور طارق بن عبدالله معلا, أن البرنامج الذي تقام فعالياته بمركز الأمير سلطان الاجتماعي يشمل عدة أنشطة لتنمية مهارات الطالبات في مجالات بناء الذات، والنواحي الإعلامية، والرسم والابتكار، والرياضة، وتعزيز القيم الحميدة لدى المنتسبات.من جانبه أفاد المشرف على البرنامج الدكتور معتصم أبو عنق أن الفعاليات الحالية تمثّل المرحلة الأولى للبرنامج الذي سينطلق بشكل متكامل للمراحل (الابتدائية والمتوسطة والثانوية ) خلال إجازة الصيف، مضيفاً أن فريق عمل البرنامج يعمل على تصميم برامج توافق احتياج المستفيدين, بما في ذلك البرامج الشبابية التي تنظمها الجمعية لتمكين وتأهيل الشباب.// انتهى //11:09ت م