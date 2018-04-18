القاهرة 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسأعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم أنه تم القضاء على قيادي مسلح في وسط سيناء.وقالت القوات في بيان لها اليوم " إنه تم القضاء على القيادي المسلح ناصر أبو زقول خلال مداهمة عدد من المناطق الجبلية الوعرة وسط سيناء ، وذلك بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران وعثر بحوزته على بندقية آلية ، وقنبلتين يدويتين وكمية كبيرة من الذخائر و 6 خزنة بندقية آلية وجهاز اتصال لاسلكي ، مؤكدة على مواصلة الجيش الثالث الميداني جهوده للقضاء على العناصر الإجرامية والمتطرفة بوسط سيناء.// انتهى //11:10ت م