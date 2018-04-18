السيح 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسناقشت لجنة التنمية السياحية بالخرج الروزنامة المقترحة للمهرجانات والفعاليات السياحية في مدن ومراكز وقرى الخرج، خلال اجتماعها الذي عقد أمس برئاسة محافظ الخرج رئيس اللجنة مساعد بن عبدالله الماضي، في مقر ديوان المحافظة بمدينة السيح.وأوضح أمين عام اللجنة حسين بن عبدالهادي القحطاني أن اللجنة ناقشت عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مناقشة المقترح المتعلق بمشاركة محافظة الخرج بجناح في مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة، ومناقشة الرؤى والمقترحات الممكنة في تشغيل المواقع السياحية والتراثية المنتشرة في مدن ومراكز وقرى الخرج بما يسهم في التنشيط السياحي طوال العام.كما تم بحث المقترح المتعلق بتأسيس مجلس الخرج للشباب يعنى بتبنى الأنشطة الشبابية الفاعلة ورعاية لجان الشباب التطوعية وأندية الأحياء التابعة لتعليم الخرج، واتخذت اللجنة بشأنها التوصيات اللازمة.// انتهى //11:14ت م