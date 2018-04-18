نجران 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسيواصل المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق نجران, تقديم دورة بعنوان "المداخل العلمية في العلوم الشرعية" وذلك بجامع الأميرة العنود بحي تصلال.وتشتمل الدورة التي تستمر إلى نهاية الأسبوع الحالي على برامج مدخل علوم القرآن, وأصول الفقه, وعلوم الحديث, وعلوم العقيدة.وتأتي الدورة ضمن أنشطة وبرامج المكتب الدعوية خلال هذا العام.// انتهى //11:14ت م