جيزان 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسبلغ عدد المرضى المراجعين بمراكز الرعاية الأولية بالقطاع الجنوبي بصحة جازان خلال النصف الأول للعام 1439 هـ حوالي 402452 للعيادات العامة، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة الأسنان حوالي 14171 وعيادة الحوامل 6536 مراجعة، كما تم تسجيل 21316 مراجع بعيادة الطفل السليم، حيث بلغ إجمالي عدد المراجعين خلال النصف الأول من العام الحالي لعدد 40 مركزاً صحياً ممتدة على الشريط الحدودي حوالي 509916 .// انتهى //11:15ت م