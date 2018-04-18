جدة 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسنظم فرع معهد الإدارة العامة، بمنطقة مكة المكرمة، بمقره في جدة اليوم، لقاء التوظيف في سوق العمل السعودي بعنوان "الحقوق والواجبات"، ضمن فعاليات يوم الخريج والوظيفة الـ22 الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظة جدة أمس، بحضور مدير فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة علي بن يحي الغامدي، وعدد من المختصين بقطاع التوظيف.وتناول اللقاء الذي أداره مدير البرامج المالية والاقتصادية بالمعهد عبدالوهاب بن نفيع السلمي واقع التوظيف في سوق العمل السعودي من خلال مناقشة قطاعات وآليات التوظيف، وكذلك التعريف بأبرز الفرص والتحديات والالتزامات القانونية المؤثرة في سياسات التوظيف في سوق العمل السعودي.كما ناقش اللقاء محاور عدة تمثلت تسليط الضوء على قطاعات التوظيف المتاحة في سوق العمل السعودي، وواقع التوظيف في سوق العمل، وسياسات التوظيف في سوق العمل، والتوجهات الحالية والمستقبلية للتوظيف في ظل رؤية المملكة 2030 ، ووسائل وطرق التوظيف في سوق العمل السعودي، والتعريف بالدور والمزايا والتحديات لشركات التوظيف، والتحديات للتوظيف المباشر والتوظيف الالكتروني لمعارض ولقاءات التوظيف، وكذا أهم الالتزامات القانونية والمتغيرات التنظيمية والتشريعية في التوظيف، وأبرز الالتزامات القانونية لطالب العمل، وتجارب واقعية للتوظيف في سوق العمل السعودي، إلى جانب بث اللقاء نصائح وتوجيهات عامة.// انتهى //11:24ت م